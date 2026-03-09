Donna azzannata dai suoi cani, trasportata in ospedale a Udine: è grave

Una donna di 49 anni è stata aggredita dai suoi cani intorno alle 12:00 di oggi, lunedì 9 marzo, nella sua abitazione a Cormons. La vittima ha riportato profonde ferite da morso all’avambraccio sinistro, alla mano destra e a una gamba.

L’allarme e il soccorso in elicottero

A far scattare i soccorsi è stata una vicina di casa, allarmata da grida insolite provenienti dall’appartamento. I Carabinieri, intervenuti immediatamente, hanno trovato la porta aperta e la donna in stato di semincoscienza all’interno dell’abitazione. A causa della gravità delle ferite, il personale sanitario del 118 ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Indagini sulla dinamica

In casa erano presenti due esemplari: un Pitbull e un American Staffordshire Terrier (AmStaff). Al momento non è stato possibile stabilire quale dei due animali abbia aggredito la proprietaria, né le motivazioni dietro la violenta furia dei cani. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e il cinovigile, che ha messo in sicurezza gli animali caricandoli in apposite gabbie per il trasferimento.