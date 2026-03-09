Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 10 marzo

Il meteo nel Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato per l’intera giornata di martedì 10 marzo da variabilità, con un cielo che passerà da variabile a nuvoloso su gran parte del territorio regionale. Nelle ore notturne si segnala la possibilità di foschie o banchi di nebbia, localizzati in particolare sulla bassa pianura e lungo la fascia costiera.

Nel corso della giornata il quadro meteorologico rimarrà incerto, con deboli piogge sparse che interesseranno il territorio e risulteranno più frequenti sulla fascia prealpina. Per quanto riguarda la montagna, sono previste deboli nevicate oltre i 1400-1600 metri di quota, mentre a 1000 metri la temperatura media si attesterà intorno ai 4°C, scendendo fino a -2°C alla quota di 2000 metri.

Le temperature in pianura oscilleranno tra minime di 3/6°C e massime comprese tra 14 e 17°C. Lungo la costa, invece, il clima risulterà leggermente più fresco nelle ore diurne con massime tra 12 e 14°C e minime più miti tra i 6 e i 9°C.