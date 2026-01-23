La donna è stata trovata a terra in un parcheggio a Pordenone.

Intervento di polizia e sanitari nel pomeriggio di oggi a Pordenone, dove una donna anziana è stata rinvenuta a terra, in una chiazza di sangue, nel parcheggio di viale Grande. Accanto a lei si trovava il cane di piccola taglia, un bassotto, privo di vita.

L’allarme è scattato intorno alle 16, quando alcuni residenti hanno notato la donna a terra e hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti gli agenti della Questura, un’ambulanza e l’automedica. La donna è stata portata in ospedale con traumi al viso e alla testa. Restano al vaglio tutte le ipotesi sulle cause dell’accaduto.