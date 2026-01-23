Le previsioni meteo del fine settimana in Friuli Venezia Giulia

Il fine settimana in Friuli Venezia Giulia sarà segnato dal maltempo, con piogge diffuse, nevicate in montagna e condizioni potenzialmente critiche nelle prime ore di sabato. Per la giornata di sabato 24 gennaio, dalla mezzanotte alle 12, è stata infatti diramata un’allerta meteo, legata al rischio di precipitazioni, neve a bassa quota e gelate.

Sabato 24 gennaio: maltempo diffuso e attenzione nelle prime ore

La giornata di sabato sarà caratterizzata da condizioni perturbate. Durante la notte e fino al primo pomeriggio il cielo resterà coperto, con piogge moderate su pianura e costa. In montagna le precipitazioni saranno deboli sulle Alpi e moderate sulle Prealpi, dove potranno risultare anche abbondanti sulle Prealpi Giulie. La quota neve partirà attorno ai 600 metri, per poi risalire gradualmente nel corso della mattinata fino a circa 1000 metri. Nei fondovalle sarà possibile la formazione di ghiaccio al suolo, a causa del terreno gelato, una delle criticità che ha portato all’emissione dell’allerta. Le temperature si manterranno basse, con massime comprese tra 8 e 10 °C su pianura e costa.

Domenica 25 gennaio: ancora nuvoloso e precipitazioni sparse

Domenica il tempo resterà instabile. Su pianura e costa il cielo sarà nuvoloso, con possibili piogge moderate, più probabili tra la notte e il mattino. In montagna le precipitazioni proseguiranno, deboli sulle Alpi e moderate sulle Prealpi, con neve oltre i 1000 metri circa. Le temperature subiranno solo lievi variazioni, con massime attorno ai 9-11 °C.

Lunedì 26 e martedì 27 gennaio: schiarite, poi nuove nubi e gelate

L’inizio della settimana vedrà un parziale miglioramento. Lunedì al mattino persisterà nuvolosità residua, ma nel corso della giornata il cielo diventerà variabile, con zero termico attorno ai 1300 metri. Martedì inizierà con cielo variabile e gelate diffuse in pianura, mentre dal pomeriggio è previsto un nuovo aumento della nuvolosità fino a cielo coperto in serata. Le temperature minime scenderanno sotto lo zero in pianura, confermando un clima pienamente invernale.

Nel complesso, un fine settimana delicato dal punto di vista meteo, soprattutto nella giornata di sabato mattina, con piogge, neve a bassa quota e rischio di ghiaccio, seguito da un inizio di settimana più variabile ma ancora freddo.