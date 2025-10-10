Doppio colpo nella Bassa Friulana, rubati contanti e orologi di lusso

Doppio furto nella Bassa: rubati soldi, gioielli e orologi.

Due colpi, messi a segno praticamente nelle stesse ore, a danno di altrettante abitazioni della Bassa friulana: un doppio furto, che, per i ladri, ha significato un bottino di contanti, gioielli e orologi di pregio.

A Muzzana del Turgnano è stata presa di mira la casa di un 46enne in via Maggiore: rientrando in serata, l’uomo si è accorto del passaggio dei ladri, probabilmente tra le 20 e le 21 di giovedì 9 ottobre. I malviventi hanno forzato un infisso e rubato 200 euro e un orologio di pregio per un danno complessivo di 1700 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm di Latisana, le indagini sono affidate alla stazione di Palazzolo dello Stella.

A San Giorgio di Nogaro, ignoti hanno invece agito tra le 20 e le 20.30, sempre di giovedì 9 ottobre, ai danni di una 75enne residente in via Ammiraglio Ciro Canciani. Qui, sempre forzando un infisso, sono riusciti a portare via 400 euro in contanti, gioielli in oro e quattro orologi di pregio per un danno di circa 4mila euro. Procede la locale stazione dei carabinieri.