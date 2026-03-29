Doppio incendio nel Pordenonese, un uomo intossicato dal fumo

Pomeriggio di intenso lavoro per i Vigili del fuoco del comando di Pordenone, impegnati ieri – sabato 28 marzo – in due distinti incendi che hanno richiesto interventi rapidi e coordinati tra diverse squadre del territorio.

Fiamme in una casa a Cavasso Nuovo: vicino intossicato dal fumo

Il primo intervento è scattato attorno alle 15 in località Petrucco, nel comune di Cavasso Nuovo. La squadra del distaccamento di Maniago è intervenuta con autopompa e autobotte per un incendio sviluppatosi all’interno di una casa. All’arrivo dei soccorritori, all’esterno dell’abitazione erano presenti il proprietario e un vicino di casa, che hanno immediatamente indicato la stanza interessata dalle fiamme, rassicurando sul fatto che all’interno non vi fossero altre persone.



I Vigili del fuoco sono riusciti a contenere l’incendio a un solo locale, evitando che il rogo si propagasse al resto dell’abitazione. Durante le operazioni è emerso che il vicino, nel tentativo di spegnere le fiamme prima dell’arrivo dei soccorsi, aveva inalato fumo.



I pompieri hanno quindi allertato il personale sanitario, rimasto sul posto per le verifiche del caso: l’uomo è stato visitato ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. Concluso lo spegnimento, l’area è stata bonificata e messa in sicurezza.

In fiamme un capanno a Pordenone: nessun ferito

Il secondo episodio si è verificato poco prima delle 16 in via Musile, a Pordenone, dove è stato segnalato l’incendio di un capanno adibito a ricovero attrezzi.



Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sacile, supportata da un’autobotte proveniente dalla sede centrale. Le fiamme sono state domate in breve tempo e non hanno coinvolto persone. Le cause del rogo restano in fase di accertamento.