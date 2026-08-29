Droga in casa, tenta di ingerire un involucro durante il controllo: arrestata una 40enne

Il controllo a Trieste: 40enne arrestata per spaccio di droga.

Una donna di 40 anni è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione di Trieste Borgo San Sergio con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto nella serata del 24 agosto 2026 all’interno di un’abitazione di via Valmaura, a Trieste.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il controllo sarebbe scattato dopo una richiesta di intervento arrivata dal proprietario dell’immobile. Una volta entrati nell’abitazione, i carabinieri avrebbero sorpreso la quarantenne, già nota alle forze dell’ordine, in possesso di un involucro contenente sostanza stupefacente.



Durante le verifiche la donna avrebbe improvvisamente tentato di ingerire l’involucro, ma i militari sarebbero riusciti a impedirglielo. A scopo precauzionale è stato quindi richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, che avrebbe escluso l’avvenuta ingestione della sostanza.

La perquisizione nell’appartamento

Gli accertamenti sono poi proseguiti con una perquisizione personale e dell’abitazione. Nel corso delle operazioni i carabinieri hanno sequestrato 14 grammi di eroina e 3,5 grammi di cocaina, oltre a una fiala contenente circa 63 grammi di metadone. Sono state inoltre trovate 112 compresse, la cui natura dovrà essere determinata attraverso ulteriori accertamenti, e 340 euro in contanti, somma che gli investigatori ritengono possa essere collegata alla presunta attività di spaccio.



Nell’appartamento sarebbero stati rinvenuti anche strumenti e materiale utilizzabili per il confezionamento delle dosi. Tutto quanto recuperato è stato posto sotto sequestro. Al termine delle formalità, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, la quarantenne è stata posta agli arresti domiciliari.



Il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità della donna dovrà quindi essere accertata nel corso del procedimento e dell’eventuale successivo processo, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.