Un’emergenza sanitaria tra le mura domestiche ha portato alla luce un’attività illecita legata al mondo degli stupefacenti: è accaduto nei giorni scorsi, nel Comune di Fiumicello Villa Vicentina, dove i sanitari del 118 sono intervenuti d’urgenza presso l’abitazione di un 31enne, trovato in stato di semi incoscienza a causa di un malore improvviso.

L’ispezione dei militari

Una volta accertato che lo stato dell’uomo era riconducibile a una overdose da stupefacenti, sono stati allertati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Palmanova. I militari, giunti sul posto per i dovuti accertamenti, hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione, rinvenendo diverse dosi di sostanze illegali già confezionate e pronte per essere consumate o cedute.

Il provvedimento giudiziario

Le operazioni di controllo hanno permesso di individuare e sequestrare piccoli quantitativi di ketamina e marijuana. A seguito del rinvenimento della droga, per il 31enne è scattata immediatamente la denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.