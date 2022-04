Escono di strada in Vespa sulla strada per Orzano, due feriti

Incidente sulla strada per Orzano.

Esce di strada con la Vespa sulla strada per Orzano, per fortuna senza gravi conseguenze. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 30: una Vespa con due persone a bordo è improvvisamente uscita di strada mentre percorreva la strada per Orzano, per cause ancora da accertare, finendo nel piccolo fossato che costeggia la carreggiata.

Sul posto, per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza la strada, anche i vigili del fuoco volontari di Cividale. Ferito, per fortuna non in modo grave, il guidatore della Vespa, pressochè illeso il passeggero.

