Si rompe una caviglia in Val Rosandra, 49enne recuperata dal Soccorso alpino

27 Aprile 2026

di Giacomo Attuente

Escursionista infortunata in Val Rosandra, interviene il Soccorso alpino.

Escursionista infortunata, interviene il Soccorso alpino: tra le 17.30 e le 18.30 circa di ieri, domenica 26 aprile, una donna del 1977 residente a Trieste è stata soccorsa in Val Rosandra a seguito di un trauma distorsivo con sospetta frattura alla caviglia dalla stazione di Trieste del Soccorso alpino e dall’ambulanza del 118 attivate da Sores.

La donna si è infortunata scendendo lungo il sentiero uno, detto “dell’amicizia” nei pressi dell’abitato di Bottazzo. È stata raggiunta da quattro soccorritori della stazione, tra cui c’era un infermiere del Soccorso Alpino, immobilizzata e imbarellata per essere trasportata a spalle lungo duecento metri fino al furgone dei soccorritori. Di qui in salita fino alla ciclabile Cottur per essere consegnata all’ambulanza.

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