Escursionista infortunata in Val Rosandra, interviene il Soccorso alpino.

Escursionista infortunata, interviene il Soccorso alpino: tra le 17.30 e le 18.30 circa di ieri, domenica 26 aprile, una donna del 1977 residente a Trieste è stata soccorsa in Val Rosandra a seguito di un trauma distorsivo con sospetta frattura alla caviglia dalla stazione di Trieste del Soccorso alpino e dall’ambulanza del 118 attivate da Sores.

La donna si è infortunata scendendo lungo il sentiero uno, detto “dell’amicizia” nei pressi dell’abitato di Bottazzo. È stata raggiunta da quattro soccorritori della stazione, tra cui c’era un infermiere del Soccorso Alpino, immobilizzata e imbarellata per essere trasportata a spalle lungo duecento metri fino al furgone dei soccorritori. Di qui in salita fino alla ciclabile Cottur per essere consegnata all’ambulanza.