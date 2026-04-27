Domenica 3 maggio a Magnano in Riviera l’inaugurazione di un murale nel 50esimo anniversario del terremoto del 1976.

A Magnano in Riviera un murale e un brano musicale nel 50esimo anniversario del terremoto del 1976. Erano le nove di sera del 6 maggio 1976 quando la terra tremò: in pochi secondi l’Orcolat spezzò vite e cancellò case e chiese. Magnano in Riviera fu uno dei paesi che ne subirono la furia. Cinquant’anni dopo, quella comunità si ritroverà attorno a un parco per dire che la memoria non è un peso, ma una radice.

Domenica 3 maggio 2026, a partire dalle ore 12.00, il Comune di Magnano in Riviera inaugurerà infatti un murale che decorerà una delle pareti del parco comunale di via Guglielmo Marconi: un omaggio a chi, da giovane, visse la tragedia del sisma e contribuì alla straordinaria opera di ricostruzione che rese il Friuli un esempio per il mondo intero. L’evento, sostenuto dalla Regione Fvg e dal consiglio regionale, è organizzato dall’amministrazione con il supporto della Pro Loco di Magnano in Riviera e del Coro Musicanova.

La scelta nasce dalla volontà di dare un senso a uno spazio pubblico privo di connotazione: un atto amministrativo e culturale per restituire alla comunità un luogo fisico dove la storia possa essere vissuta, raccontata e trasmessa. Le pareti in cemento sono state trasformate dall’artista Simone Mestroni in un’opera pittorica di grande formato. Il murale, che sarà presentato al pubblico per la prima volta, racconta attraverso immagini simboliche il sisma, la distruzione e la rinascita, in dialogo diretto con il contesto architettonico e paesaggistico del luogo. Non una cronaca visiva, ma una narrazione per simboli capace di colpire anche chi quella storia non l’ha vissuta sulla propria pelle. Un intervento artistico che contribuisce, al tempo stesso, alla riqualificazione estetica e culturale dell’intera area.

Il brano musicale originale.

La cerimonia sarà accompagnata da un brano musicale originale, “I bambini del ’76”, composto dalla musicista Barbara Sabbadini, scritto da Stefano Ferro ed eseguito dal vivo dal Coro Musicanova diretto dal maestro Aldo Micco. La composizione nasce da un approccio volutamente non retorico al tema: nessuna enfasi tragica, ma una rievocazione poetica capace di evocare consapevolezza, dignità e forza collettiva. Al centro della narrazione musicale, alcune frasi ispirate a un quaderno scritto dai bambini di Magnano nell’anno successivo al sisma: testimonianze dirette, semplici e potenti, che restituiscono l’esperienza vissuta con un’autenticità che nessuna ricostruzione storica potrebbe eguagliare.