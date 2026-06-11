La summer edition di Ein Prosit torna a Tarvisio.

Torna a Tarvisio Ein Prosit Summer Edition, l’appuntamento che unisce alta cucina, turismo esperienziale e valorizzazione del territorio nel cuore delle Alpi Giulie. L’edizione 2026, l’ottava della versione estiva, si svolgerà in due fine settimana: da venerdì 10 a domenica 12 luglio e da venerdì 17 a domenica 19 luglio, con un programma che porterà nel Tarvisiano grandi chef, degustazioni, masterclass, laboratori e attività nella natura.



Organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo, in collaborazione con Manuela Fissore e Paolo Vizzari, la manifestazione conferma il suo format capace di mettere in dialogo gastronomia, cultura, benessere, vacanza attiva e tradizioni locali. Tarvisio diventerà così per due weekend un punto d’incontro tra cucina d’autore e paesaggio alpino, con appuntamenti pensati per appassionati, turisti e visitatori.

Chef stellati e Itinerari del Gusto

Tra gli appuntamenti più attesi ci sono gli Itinerari del Gusto, che porteranno nei ristoranti del territorio alcuni protagonisti della cucina italiana. Gli chef proporranno i propri piatti, accanto a interpretazioni e suggestioni legate alla tradizione del Tarvisiano, in un percorso che punta a valorizzare materie prime, tecnica e creatività.



Il programma prenderà il via venerdì 10 luglio all’Hotel Ristorante Edelhof, alle 20, con Giacomo Sacchetto dell’Iris Ristorante a Palazzo Soave di Verona, Enrico Marmo di Momento a Bordighera e Giacomo Devoto della Locanda de Banchieri di Fosdinovo. Sabato 11 luglio sarà la volta di Diego Rossi di Trippa a Milano, mentre domenica 12 luglio tornerà lo stesso Rossi insieme a Francesco Brutto di Venissa, a Venezia.



Il secondo fine settimana si aprirà venerdì 17 luglio con Massimiliano Mascia del San Domenico di Imola e Matias Perdomo del Contraste di Milano. Sabato 18 luglio arriveranno Fabrizio Mellino del Ristorante Quattro Passi, tre Stelle Michelin, e ancora Matias Perdomo. Domenica 19 luglio chiuderanno il programma Francesco Sodano del Ristorante Famiglia Rana, Marco Visciola de Il Marin di Genova e Jacopo Chieppa di Equilibrio Ristorante.

Degustazioni ai Laghi di Fusine prima dei concerti

Grande attenzione sarà riservata anche ai vini e ai prodotti regionali, protagonisti delle degustazioni guidate in programma nei due fine settimana. Gli appuntamenti si terranno in una cornice d’eccezione, quella dei Laghi di Fusine, alle 13, prima dei concerti del No Borders Music Festival.



Sabato 11 e domenica 12 luglio le degustazioni saranno condotte da Francesco Annibali, mentre sabato 18 e domenica 19 luglio sarà Gae Saccoccio ad accompagnare il pubblico in un approfondimento dedicato al mondo dell’enologia. Gli appuntamenti saranno gratuiti per i possessori dei biglietti dei concerti, previa prenotazione.



Le degustazioni precederanno i concerti di Elvis Costello e Tom Smith, LP nel primo weekend, e di Coez e I Patagarri ed Einaudi nel secondo fine settimana, rafforzando il legame tra musica, paesaggio e cultura del gusto.

Natura, benessere e prodotti del Friuli Venezia Giulia

Il programma di Ein Prosit Summer Edition non sarà solo dedicato alla cucina. Con il percorso Into the Nature, i partecipanti potranno prendere parte a escursioni guidate nel territorio del Tarvisiano, accompagnati da guide esperte. Sono previste camminate storiche, attività di forest bathing e sessioni di yoga immerse nella natura. Le attività saranno gratuite, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria.

Spazio anche ai laboratori sensoriali dedicati ai prodotti a marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia”, curati da PromoTurismoFVG e AgriFood FVG. I partecipanti potranno conoscere da vicino vini e prodotti licenziatari del marchio collettivo, espressione di una filiera regionale attenta alla sostenibilità e alla qualità.

Bini: “Tarvisio scenario unico per raccontare il Friuli Venezia Giulia”

A sottolineare il valore dell’iniziativa è l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, che evidenzia come Tarvisio e tutto il Friuli Venezia Giulia si preparino ad accogliere la versione estiva di Ein Prosit “in uno scenario unico come quello delle Alpi Giulie, che diventa teatro naturale di un appuntamento ormai simbolo dell’alta cucina internazionale e della promozione delle eccellenze del nostro territorio”.

Per Bini, Ein Prosit Summer Edition porta “un format di successo fuori dai contesti urbani tradizionali”, valorizzando Tarvisio e la sua vocazione turistica estiva, in una posizione strategica tra Italia, Austria e Slovenia. L’assessore sottolinea anche la capacità dell’evento di unire “le grandi firme della cucina internazionale con le produzioni di qualità del Friuli Venezia Giulia, degustazioni, incontri e momenti di approfondimento dedicati al cibo e alle materie prime”.

Secondo l’assessore, la collaborazione con PromoTurismoFVG è determinante per costruire un evento capace di innovare senza perdere la propria identità, rafforzando il rapporto tra promozione turistica ed eccellenze agroalimentari regionali. Ein Prosit Summer Edition, conclude Bini, rappresenta “un modello che unisce creatività, territorio e visione internazionale”, trovando nel Tarvisiano una cornice ideale per una nuova tappa di crescita.

Gli ospiti di Ein Prosit Summer Edition 2026

Venerdì 10 luglio

Giacomo Sacchetto (Iris Ristorante a Palazzo Soave, Verona) – 1 Stella Michelin; Enrico Marmo (Momento, Bordighera IM); Giacomo Devoto (Locanda de Banchieri, Fosdinovo MS) – 1 Stella Michelin– Hotel Ristorante Edelhof – ore 20:00



Sabato 11 luglio

Diego Rossi (Trippa, Milano) – Hotel Ristorante Edelhof – ore 20:00



Domenica 12 luglio

Francesco Brutto (Venissa, Venezia) – 1 Stella Michelin; Diego Rossi (Trippa, Milano) – Hotel Ristorante Edelhof – ore 20:00



Venerdì 17 luglio

Massimiliano Mascia (San Domenico, Imola BO) -2 Stelle Michelin; Matias Perdomo (Contraste, Milano) – 1 Stella Michelin -Hotel Ristorante Edelhof – ore 20:00



Sabato 18 luglio

Fabrizio Mellino (Ristorante Quattro Passi, Massa Lubrense, NA) – 3 Stelle Michelin; Matias Perdomo (Contraste, Milano) – 1 Stella Michelin – Hotel Ristorante Edelhof – ore 20:00



Domenica 19 luglio

Francesco Sodano (Ristorante Famiglia Rana, Oppeano VR) – 2 Stelle Michelin; Marco Visciola (Il Marin, Genova) – 1 Stella Michelin; Jacopo Chieppa (Equilibrio Ristorante, Dolcedo IM) – 1 Stella Michelin – Hotel Ristorante Edelhof – ore 20:00