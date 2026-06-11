Aquileia si prepara a trasformarsi in un grande museo a cielo aperto. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno la città patrimonio Unesco celebra le Giornate Europee dell’Archeologia, con un programma diffuso che porterà cittadini e visitatori alla scoperta dei luoghi simbolo dell’antica metropoli romana, tra cantieri di scavo, visite guidate, dimostrazioni, incontri e aperture speciali.



La manifestazione nasce dalla collaborazione tra Fondazione Aquileia, Comune di Aquileia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia, Direzione Regionale Musei FVG – Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, Basilica di Aquileia, PromoTurismoFVG, le Università di Padova, Trieste, Udine e Verona, Pro Loco Aquileia e Associazione Nazionale per Aquileia. Una rete di istituzioni e realtà culturali che, per tre giorni, offrirà al pubblico l’occasione di conoscere da vicino la storia millenaria della città.

Dalla realtà estesa alla Coppa Diatreta

Il programma prenderà il via venerdì 12 giugno al Museo Archeologico Nazionale, dove dalle 10 alle 13 sarà presentato il progetto europeo XRCulture, dedicato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e della realtà estesa per la creazione di modelli 3D del patrimonio culturale.



Nel pomeriggio, alle 15.15, sarà inaugurata la vetrina olografica dedicata alla Coppa Diatreta, visitabile per tutto il fine settimana con accesso compreso nel biglietto del Museo. La prima giornata si concluderà poi con il concerto inaugurale della 38ª stagione dei Concerti in Basilica, appuntamento già tutto esaurito.

Sabato l’Archeo Open Day apre gli scavi al pubblico

Il cuore delle Giornate Europee dell’Archeologia sarà sabato 13 giugno, con l’Archeo Open Day a ingresso libero. Archeologi, restauratori e ricercatori apriranno al pubblico alcuni dei principali cantieri e siti della città antica: dalle Grandi Terme al Teatro, dal Foro al Decumano, dal Porto fluviale alla Domus dei Putti Danzanti, fino agli antichi mercati e alle domus del fondo Cal.



Sarà una giornata pensata per avvicinare il pubblico al lavoro quotidiano della ricerca archeologica, mostrando non solo i luoghi già valorizzati, ma anche gli spazi dove sono ancora in corso attività di studio, restauro e interpretazione del patrimonio.

Bagni di foresta, vetro romano e passeggiate nella storia

Il programma di sabato proporrà anche numerose esperienze collaterali. Nell’area del porto fluviale sono previsti i bagni di foresta dello Shinrin Yoku-Dō, alle 10 e alle 16, con prenotazione obbligatoria. Al Fondo Pasqualis, invece, si terranno dimostrazioni di lavorazione del vetro con forno romano a legna, realizzate con maestri vetrai muranesi e accessibili liberamente.



Tra gli appuntamenti anche la passeggiata guidata “Caccia al reimpiego”, dedicata alla scoperta dei materiali antichi nascosti nelle murature della città, e le aperture speciali di Casa Bertoli, con i suoi affreschi medievali, visitabile dalle 15.30 alle 19 con ingresso libero.



Al Museo Archeologico Nazionale, alle 12, sarà proposta la visita guidata ai depositi “Sotto la Superficie”, inclusa nel biglietto d’ingresso. In serata, alle 20.30, da Piazza Pirano partirà la passeggiata “La salvezza viene dal riuso”, dedicata alla storia del Museo paleocristiano.



Sempre sabato, alle 17, la Domus di Tito Macro ospiterà il convegno “La Domus di Tito Macro ad Aquileia: il restauro, la protezione, la valorizzazione”. L’incontro, a ingresso libero fino a esaurimento posti, sarà dedicato a uno dei luoghi più significativi della città antica e al percorso di tutela e valorizzazione che ne ha accompagnato il recupero.

La chiusura con le voci della memoria

Le Giornate Europee dell’Archeologia si concluderanno domenica 14 giugno con nuove dimostrazioni di lavorazione del vetro nell’area degli antichi mercati e con la possibilità di visitare ancora la vetrina olografica XRCulture al Museo Archeologico Nazionale.



In serata, alle 20.15, il Cimitero degli Eroi ospiterà “Le voci dell’arte”, lettura a più voci di lettere e documenti della Prima guerra mondiale legati alla nascita del Cimitero degli Eroi. L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria scrivendo a [email protected].



Per tutto il fine settimana sarà inoltre disponibile gratuitamente l’audioguida “Aquileia, i tesori di un’antica metropoli romana” di PromoTurismoFVG, ritirabile all’Infopoint di via Giulia Augusta 11, aperto dalle 9 alle 16.