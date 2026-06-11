Da Udine a Lignano, il Bicibus potenzia le corse per l’estate

La stagione estiva si apre con un potenziamento della mobilità sostenibile in Friuli Venezia Giulia. La Regione rafforza infatti l’offerta dedicata al cicloturismo con l’estensione del servizio Bicibus sulla direttrice Udine-Latisana-Lignano, pensato per il trasporto integrato di persone e biciclette verso una delle principali località turistiche del territorio.



A evidenziarlo è l’assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti, Cristina Amirante, spiegando che “l’iniziativa consentirà di ampliare significativamente il periodo di operatività del collegamento dedicato al trasporto integrato di persone e biciclette, anticipando e prolungando il servizio rispetto alla programmazione ordinaria”.

Il servizio esteso anche a giugno e settembre

Tradizionalmente attivo nei mesi di luglio e agosto, il Bicibus sarà esteso anche ai periodi di media stagione. Il servizio sarà operativo il sabato e nei giorni festivi dal 13 al 30 giugno, con cadenza giornaliera per tutto luglio e agosto, e poi di nuovo il sabato e nei giorni festivi dal 1° al 13 settembre.



Il collegamento unirà Udine e Lignano Sabbiadoro, con fermate intermedie anche a Muzzana del Turgnano e Latisana, ampliando così la platea di utenti che potranno usufruire del servizio. Il trasporto della bicicletta è compreso nel costo ordinario del biglietto e non richiede alcuna prenotazione preventiva. I titoli di viaggio potranno essere acquistati nei punti vendita autorizzati oppure attraverso le applicazioni Tpl Fvg e Glimble Fvg.



“Il cicloturismo rappresenta uno dei segmenti turistici in maggiore crescita e il Friuli Venezia Giulia è oggi una delle regioni italiane più attive nello sviluppo di una rete integrata tra mobilità pubblica e bicicletta”, evidenzia Amirante. “Con il potenziamento del Bicibus offriamo nuove opportunità di spostamento sostenibile ai residenti, ai visitatori e agli appassionati delle due ruote, favorendo un accesso sempre più semplice alle nostre località turistiche e alle ciclovie regionali”.

Una rete per collegare località turistiche e ciclovie

Il Bicibus Udine-Latisana-Lignano si inserisce in una rete regionale già consolidata di servizi dedicati alla mobilità ciclabile, che vede già attivi i collegamenti Udine-Palmanova-Aquileia-Grado e Grado-Gorizia-Cormons.



“L’obiettivo della Regione è costruire un sistema di mobilità sempre più integrato, in cui il trasporto pubblico diventi uno strumento per valorizzare il territorio, ridurre l’utilizzo dell’automobile privata e favorire forme di turismo sostenibile e rispettose dell’ambiente”, prosegue l’assessore.



Una volta raggiunta Lignano Sabbiadoro, sarà possibile proseguire il viaggio verso Bibione grazie al servizio ciclopedonale X-River, il collegamento via acqua che attraversa il fiume Tagliamento consentendo il trasporto delle biciclette e mettendo in connessione le reti ciclabili del Friuli Venezia Giulia e del Veneto.



“Offriamo la possibilità di raggiungere alcune delle principali destinazioni turistiche utilizzando il trasporto pubblico in combinazione con la bicicletta”, spiega Amirante. “In particolare, una volta raggiunta Lignano Sabbiadoro, è possibile proseguire il viaggio verso Bibione grazie al servizio ciclopedonale X-River, il collegamento via acqua che attraversa il fiume Tagliamento consentendo il trasporto delle biciclette e mettendo in connessione le reti ciclabili delle due regioni”. Per la stagione 2026 X-River sarà operativo fino al 1° novembre, contribuendo a rafforzare ulteriormente il sistema di mobilità dolce dell’Alto Adriatico.

“La crescente domanda di servizi dedicati ai cicloturisti ci conferma che la direzione intrapresa è quella giusta”, conclude l’assessore. “Per questo stiamo già valutando ulteriori sviluppi e nuove iniziative che consentano di ampliare progressivamente l’offerta e rendere il Friuli Venezia Giulia sempre più attrattivo per chi sceglie di viaggiare in modo sostenibile”.



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