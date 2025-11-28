Esplode la batteria durante il rifornimento: 56enne ferito al volto

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Udine.

Grave infortunio sul lavoro ieri sera nei pressi del presidio di polizia di Fusine, vicino al confine di Stato. Un uomo di 56 anni, residente nella zona di Tarvisio, è rimasto ferito durante un’operazione di rifornimento del generatore di corrente della struttura. Una batteria collegata al sistema di travaso del gasolio è improvvisamente esplosa, sprigionando acido che ha colpito il lavoratore al volto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 56enne stava effettuando le consuete operazioni di travaso del carburante da un’autobotte al serbatoio del generatore. Dopo aver collegato la pompa di prelievo, avrebbe iniziato ad allacciare la batteria necessaria per l’attivazione del sistema. È stato in quel momento che si è verificata l’esplosione improvvisa dell’accumulatore, con la conseguente fuoriuscita di acido corrosivo.

L’uomo è stato immediatamente soccorso dai presenti e, vista la gravità delle ustioni riportate al volto, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso regionale. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.