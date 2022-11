Esplode una cisterna a Visco: due persone ferite

L’esplosione a Visco.

Paura a Visco per l esplosione di una cisterna di deposito (la prima indicazione era idrocarburi) in cui potevano essere coinvolti fino a 5 lavoratori. La Centrale operativa della Sores ha prontamente allertato i mezzi su ruota e l’equipe dell’eliambulanza.

Fortunatamente il serbatoio era di acque reflue e gli idrocarburi erano solo deposito di superfice. Due persone coinvolte avrebbero subito, per quello che è noto fino a ora, unicamente traumi da sbalzamento minori e ustioni di secondo grado con estensioni non preoccupanti per il decorso clinico dei coinvolto.

Sul posto anche i vigili del fuoco le forze dell’ordine.