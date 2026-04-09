Un sistema articolato e studiato nei minimi dettagli, capace di produrre, stoccare e distribuire sigarette illegali su scala internazionale senza lasciare tracce evidenti. È questo il meccanismo ricostruito dagli investigatori nell’ambito dell’operazione che ha portato alla scoperta della fabbrica clandestina di sigarette a Gonars, collegata ad un magazzino di Remanzacco e da un’area di “exchange parking” a Buttrio.

La filiera nascosta: produzione, deposito e scambio

Alla base dell’organizzazione c’era una vera e propria filiera logistica strutturata su tre livelli, ciascuno con una funzione precisa e strategica.



Il primo nodo era rappresentato dallo stabilimento produttivo di Gonars, un capannone industriale di oltre 2.100 metri quadrati dove era stato allestito un impianto manifatturiero completo. Qui il tabacco grezzo veniva lavorato, trasformato e confezionato in pacchetti pronti per la vendita, replicando fedelmente marchi noti come Marlboro e L&M.



Il secondo passaggio era il magazzino di Remanzacco, utilizzato come deposito temporaneo sia per le sigarette già prodotte sia per il tabacco trinciato destinato alla lavorazione. Un punto di snodo fondamentale per separare fisicamente la produzione dalla distribuzione.



Infine, il terzo elemento chiave era l’area di “exchange parking” a Buttrio, dove avveniva lo scambio dei rimorchi tra diversi mezzi pesanti.

Il trucco dei rimorchi per sfuggire ai controlli

Proprio nel sistema dei trasporti si nascondeva uno degli aspetti più sofisticati dell’organizzazione. I rimorchi carichi di sigarette venivano lasciati in un’area prestabilita senza motrice. Successivamente venivano agganciati da altri vettori, trasportati al deposito e poi nuovamente affidati a ulteriori camion per la consegna finale.



Questo meccanismo, attuato soprattutto nelle ore notturne, rendeva di fatto quasi impossibile ricostruire l’intera catena logistica in caso di controlli su strada. Anche fermando un singolo mezzo, infatti, non era possibile risalire né al luogo di produzione né all’origine della merce.

Una fabbrica tecnologica e invisibile

All’interno dello stabilimento di Gonars, gli investigatori hanno scoperto una struttura produttiva altamente avanzata, organizzata su due linee capaci di realizzare fino a un milione di sigarette al giorno.

Per evitare di attirare attenzioni, la fabbrica era stata completamente isolata: pannelli fonoassorbenti su porte e finestre, sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e un’alimentazione autonoma garantita da un potente generatore industriale a gasolio, scollegato dalla rete elettrica. L’intero ciclo produttivo avveniva all’interno del capannone, dalla lavorazione del tabacco fino al confezionamento finale, con magazzini dedicati ai materiali accessori come filtri, cartoncini e cellophane.

Dallo stoccaggio alla distribuzione in Europa

Una volta prodotte, le sigarette venivano trasferite nel deposito di Remanzacco e da lì immesse nella rete di trasporto su gomma.

La destinazione finale era rappresentata dai mercati esteri, dove il prezzo delle sigarette è significativamente più alto rispetto all’Italia. Proprio questa differenza garantiva margini elevatissimi all’organizzazione. Il sistema era progettato per essere estremamente flessibile e resistente ai controlli: anche in caso di sequestro di un carico, la struttura restava operativa e difficilmente riconducibile al sito produttivo friulano.

Un modello criminale strutturato

Le indagini hanno evidenziato come non si trattasse di un’attività improvvisata, ma di un modello organizzativo complesso, capace di integrare produzione industriale, logistica avanzata e distribuzione internazionale. Anche scelta del Friuli Venezia Giulia non era casuale: la vicinanza ai confini e alle principali direttrici autostradali permetteva di ridurre tempi, costi e rischi nei trasferimenti verso l’estero.

Un sistema che, per mesi, ha funzionato come una vera azienda parallela, completamente fuori da ogni controllo, fino all’intervento delle forze dell’ordine che ne ha interrotto l’attività.

Operai impiegati in nero nella fabbrica di sigarette.