Udine, nuovo parcheggio vicino al centro: oltre 100 posti auto entro l’estate

Più parcheggi vicino al centro e accesso più semplice al cuore della città: entro l’estate aprirà il parcheggio Villalta, una nuova area di sosta da oltre 100 posti auto a ridosso del centro storico di Udine.

La novità nasce dall’accordo tra Sistema Sosta e Mobilità (SSM) e Sabolarie Haven & Hospitality per la gestione del parcheggio interrato di via Bassi, all’interno del nuovo Spazio Villalta. L’obiettivo è chiaro: offrire più posti auto a cittadini, pendolari e studenti che ogni giorno raggiungono Udine.

Oltre 100 posti auto in una zona strategica

Il parcheggio metterà a disposizione 103 stalli in una delle aree più frequentate della città, a pochi passi dal centro e dal polo scolastico. La struttura rientra nella riqualificazione dell’ex Dormisch, oggi sede dell’ITS Academy, un intervento finanziato dal gruppo Danieli che ha trasformato una zona dismessa in un nuovo punto di riferimento urbano.

Il nuovo parcheggio seguirà modalità analoghe alle altre strutture gestite da SSM. Sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 24, mentre resterà chiuso la domenica e nei giorni festivi. La tariffa prevista è di 0,60 euro all’ora, in linea con altri parcheggi cittadini. L’accesso avverrà dalla rotatoria di piazzale Cavedalis, mentre l’uscita sarà su via Bassi, con un miglioramento complessivo della viabilità dell’area.

Apertura entro l’estate

Prima dell’inaugurazione saranno completati gli interventi tecnici necessari, tra cui l’installazione dei sistemi di accesso, pagamento e collegamento alla rete cittadina della sosta. L’apertura è prevista entro l’estate, quando il parcheggio sarà ufficialmente disponibile.

Le dichiarazioni

“Il lavoro dell’Amministrazione comunale per ampliare e migliorare le possibilità di sosta in città è concreto. Abbiamo approvato recentemente il progetto per l’ampliamento del Moretti e oggi, grazie all’accordo tra SSM e Danieli, possiamo annunciare l’apertura di un nuovo polo della sosta da 100 posti a ridosso del centro storico”, ha dichiarato il sindaco Alberto Felice De Toni.

“Si tratta di un intervento capace di servire un’area strategica come il Centro Studi e, allo stesso tempo, di rendere più agevole l’accesso al cuore della città. Su questa zona stiamo intervenendo anche sul fronte della viabilità, con lavori ormai in fase di conclusione che miglioreranno sicurezza e fluidità del traffico”, ha aggiunto.

Soddisfazione anche da parte di Fabio Londero, amministratore unico di Sabolarie Haven & Hospitality: “La rigenerazione dell’area dell’ex Dormisch contribuisce a regalare un servizio importante alla città. Contiamo che gli interventi di adeguamento ci permettano di aprire entro l’estate e offrire nuovi posti auto a cittadini e pendolari”.

Infine il presidente di SSM, Pietro Del Fabbro, ha sottolineato: “Si tratta di un’apertura importante, che consideriamo l’avvio di un percorso più ampio. L’obiettivo è attivare nuovi parcheggi in struttura per incrementare i circa 2.400 posti auto già gestiti in città”.

Più parcheggi e meno traffico verso il centro

Il parcheggio Villalta rappresenta il primo passo di un piano più ampio per aumentare i posti auto in città. Con oltre 100 nuovi stalli vicino al centro, l’intervento punta a ridurre la pressione sul traffico urbano e a rendere più facile raggiungere il centro storico, soprattutto per chi arriva da fuori Udine ogni giorno.