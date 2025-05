Filippo Morello stava disputando il campionato regionale Friuli Venezia Giulia

Una giornata di sport si è trasformata in tragedia sulla pista di motocross di Versa, frazione del comune di Romans d’Isonzo, nel pomeriggio del primo maggio. Erano da poco passate le 17:30 quando Filippo Morello, 23enne di Orsago, ha perso il controllo della sua moto durante una competizione. Caduto rovinosamente a terra, è stato investito da almeno due concorrenti che sopraggiungevano e non sono riusciti a evitarlo.

I soccorsi sono stati immediati, ma le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime. Nonostante l’intervento dei sanitari presenti in pista e il successivo trasferimento in ospedale, per Filippo non c’è stato nulla da fare.

Tesserato da anni con il motoclub Polcenigo, Filippo era un volto noto nel mondo del motocross regionale. A ricordarlo, con parole commosse, è stato il presidente del club Giorgio Zuzzi: “Un ragazzo splendido, sempre disponibile ad aiutare il motoclub. È una perdita gravissima. Filippo era con noi da tempo e aveva sempre dimostrato grande passione e dedizione per lo sport.”

Il dolore per la scomparsa del giovane ha rapidamente superato i confini locali, coinvolgendo l’intero panorama sportivo regionale. Anche il presidente del Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del Coni, Andrea Marcon, ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio: “Una tragedia enorme che lascia senza parole. A nome di tutto lo sport del Friuli Venezia Giulia desidero rivolgere le più sentite condoglianze alla famiglia di Filippo Morello, agli amici della Federazione motociclistica regionale, al presidente Paride Del Pup e al motoclub Polcenigo. Tutti gli sportivi della regione sono vicini in questo momento di dolore.”