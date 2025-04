Fuga di gas a Fiume Veneto, soccorsa una persona colta da malore

I vigili del fuoco, impegnati per una fuga di gas, hanno anche soccorso una persona colta da malore.

I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti alle ore 13.15 in via Fiume Piccolo a Fiume Veneto per una fuga di gas dovuta alla rottura di una tubazione che alimenta un’abitazione. I pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario bloccando la perdita agendo sulla valvola del gas. Il tubo del gas era spezzato alla base, probabilmente colpito da un’autovettura in transito.

Contestualmente la squadra è intervenuta per un malore ad una persona che lamentava improvviso dolore toracico e difficoltà respiratoria. I Vigili del fuoco hanno allertato la Sores (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) e nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza hanno la supportato la persona applicando le tecniche di primo soccorso sanitario, somministrando ossigeno e con il DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) pronto all’uso in caso di necessità.

Al loro arrivo i sanitari hanno preso in carico la persona colpita dal malore e la squadra vigili del fuoco Ha terminato l’intervento di fuga gas con la collaborazione del personale Italgas che nel frattempo era giunto sul posto, allertato dalla sala operativa dei Vigili del fuoco del comando di Pordenone.