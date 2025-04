Dai camper ai giri in mongolfiera: tutto pronto per la Fiera del Tempo Libero

Alla Fiera di Udine la manifestazione dedicata al tempo libero e all’outdoor

Sono 130 espositori, circa 200 camper già prenotati per il raduno, 12 marchi di camper esposti, oltre 700 voli in mongolfiera prenotati, oltre 50 gli eventi in programma, circa 3.000 i biglietti ridotti attualmente scaricati dal sito per visitare, tra sabato 5 e domenica 6 aprile, la nuova Fiera del Tempo Libero e dell’Outdoor che punta, come prima edizione, a raggiungere un pubblico tra le 8.000 e le 10.000 presenze.

Questi i numeri e le attese che segnano la partenza di una manifestazione pensata non per essere un “mordi e fuggi”, ma un progetto pluriennale in crescita: lo sostengono i referenti della società Multimedia Tre, che organizza il Salone in collaborazione con Udine Esposizioni e con la Federazione Alpe Adria all’aria aperta, con il patrocinio dei Comuni di Udine e Martignacco e di PromoTurismoFVG.

Alle consolidate fiere del tempo libero e del camper organizzate da Multimedia Tre in Emilia Romagna (Bologna) e nel Veneto (Vicenza), da quest’anno si aggiunge l’appuntamento per il Friuli Venezia Giulia che fa tappa esclusiva alla Fiera di Udine.

Gli spazi espositivi.

I padiglioni e le aree esterne del Salone sono visitabili dalle 9.30 alle 19.00, sia sabato che domenica. L’inaugurazione, fissata alle ore 11.30 di sabato 5 aprile alla presenza dell’Assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, avviene quindi a fiera già aperta al pubblico con gli interventi del Presidente della Fiera Antonio Di Piazza, del Sindaco di Martignacco Mauro Delendi, del Sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, del Presidente della Camera di Commercio di Pordenone –Udine Giovanni Da Pozzo, del Vicepresidente Federazione Alpe Adria all’aria aperta Marco Valentini e del Project Manager della manifestazione Giuseppe Tanesini.

“L’esperienza, gli spazi, la collocazione, la vocazione e il legame con il territorio che da sempre contraddistinguono la Fiera di Udine – sottolinea il Presidente di Udine Esposizioni Antonio Di Piazza – hanno giocato un ruolo importante per la nascita di questo evento che è il frutto di una “perfetta triangolazione” di intenti e di esperienze: a maggio dello scorso, in seno alla Fiera, è nata l’idea e la volontà di riportare in calendario un settore espositivo dedicato all’outdoor incontrando l’interesse della Federazione Alpe Adria e la collaborazione della società Multimedia Tre. Anche con questo evento portiamo avanti il percorso di diversificazione e rilancio dell’attività fieristica per attirare nuovi e più ampi target di pubblico. Stiamo inoltre lavorando con la Direzione centrale agricoltura ad un evento sul settore primario che organizzeremo sempre ad aprile”.

Vera conquista del secolo scorso, il tempo libero ha tantissime sfaccettature, va concepito e vissuto come un dono, una possibilità da valorizzare per migliorare la qualità della vita e della salute, specialmente in un modo frenetico come il nostro. Il fine settimana proposto alla Fiera di Udine è curioso e appetitoso per tutte le età, anche per le famiglie che stanno progettando le proprie vacanze: un intero padiglione è infatti dedicato ai camper, caravan e accessori per il campeggio, turismo, viaggi, promozione del territorio, enogastronomia, alle biciclette e ai suoi accessori.

Eventi per tutti i gusti.

Per i camperisti c’è la possibilità di aderire al raduno del camper organizzato dalla Federazione Alpe Adria che presidierà il parcheggio a loro dedicato. Sempre rivolto al mondo del camper è il convegno dal titolo “Alpe Adria: crocevia con l’Europa del turismo sostenibile all’aria aperta”, in programma sabato 5 aprile, alle ore 12.30, nella Sala Bianca (1° piano ingresso ovest) con il coinvolgimento di autorità istituzionali regionali e provinciali.

Nel ring di My Fantastic Pets, area dedicata agli animali esotici e da compagnia, si susseguiranno più di 30 dimostrazioni ed eventi tra cui “cani cross e dog triathlon”, la didattica con i pitoni, falconeria e rettili e, domenica dalle 14.00 alle 16.00, la expo canina amatoriale.

Lezioni di yoga e rilassamento nell’area Mantra, dedicata al benessere e al mondo olistico con un variegato programma di conferenze e workshop rivolti agli appassionati del benessere della persona e dell’ambiente che ci circonda. Una presenza speciale e ricca di fascino quella delle Mongolfiere con la possibilità per il pubblico di volare in volo vincolato nei due pomeriggi, a partire dalle ore 17.00.

Per gli appassionati del vino c’è Vino Top In Tour con un’esclusiva selezione di vini dei migliori produttori nazionali ed internazionali con degustazioni: sono presenti 4 cantine italiane 13 estere tra cui Perù, Cile, Brasile, Argentina, Stati Uniti, Moldavia, Libano, Sud Africa, Nuova Zelanda… In un Salone come questo non possono mancare, per gli amanti delle due ruote, le vespe e le moto d’epoca accanto alle mitiche le ape car.