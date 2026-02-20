Furgone resta bloccato in un guado tra Vivaro e Rauscedo: recuperato dai pompieri

Il mezzo è rimasto bloccato in acqua: il conducente è riuscito a mettersi in salvo

Un furgone è rimasto intrappolato in mezzo all’acqua ha richiesto l’intervento dei soccorritori nella serata di ieri, 19 febbraio, nel territorio comunale di Vivaro, lungo un guado tra il capoluogo e la frazione di Rauscedo.



L’intervento è scattato attorno alle 19, quando sul posto sono intervenute le squadre dei distaccamenti dei Vigili del fuoco di Maniago e Spilimbergo, coordinate dal Comando provinciale di Pordenone. All’arrivo dei soccorritori, l’autista – unico occupante del mezzo – era già riuscito a uscire autonomamente dall’auto e a mettersi in salvo, raggiungendo una zona sicura senza riportare conseguenze.

I pompieri hanno quindi avviato le operazioni di recupero del veicolo, adottando tutte le precauzioni previste per gli interventi in ambiente acquatico. Indossati i dispositivi di protezione individuale idonei al rischio, hanno raggiunto l’autovettura in acqua e proceduto al recupero tramite traino, riportandola in un’area sicura. Le operazioni si sono concluse in poco più di un’ora.