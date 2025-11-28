I ladri colpiscono la Bassa Friulana: due case svaligiate in poche ore

Due furti in casa: a Muzzana e a San Giorgio di Nogaro.

Bassa Friulana di nuovo nel mirino dei ladri: i malviventi, infatti, hanno messo a segno due furti in casa in poche ore, tra Muzzana del Turgnano e San Giorgio di Nogaro, con modalità simili. Il primo colpo è avvenuto tra le 16 e le 18 a Muzzana, nell’abitazione di una donna di 77 anni. I ladri hanno approfittato dell’assenza della proprietaria, facendo sparire gioielli e 200 euro in contanti.

Poco dopo, intorno alle 19, è stata presa di mira una casa di San Giorgio. Qui i malviventi hanno forzato una portafinestra, e rubato monili in oro e denaro dalla residenza di una donna di 51 anni. I danni complessivi sono ancora da quantificare. Le indagini sono a cura dei carabinieri di San Giorgio e di Palazzolo dello Stella.