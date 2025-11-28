Fa un volo di tre metri mentre lavora nel bosco: elitrasportato in ospedale

L’incidente sul lavoro a Paluzza.

Incidente sul lavoro, oggi, in Carnia: tra le 14.30 e le 16.30 si è svolta una missione di soccorso nei pressi di una pista forestale in località Moscardo, tra Paluzza e Cleulis, a seguito di una chiamata al Nue112 da parte di alcuni lavoratori in zona di esbosco.

La Sores ha attivato un’ambulanza, l’elisoccorso regionale, la stazione di Forni Avoltri (squadra di Paluzza) del Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza. Veniva segnalato un uomo, residente in Carnia, politraumatizzato a seguito di una caduta da un’altezza di tre metri. Si tratta di un incidente sul lavoro, al momento senza ulteriori dettagli sulla dinamica.

Un gruppo di soccorritori si è portato sul posto per supportare le operazioni di soccorso e imbarellamento, a fianco dei sanitari della Croce Rossa e dell’elisoccorso regionale. La persona è stata valutata dal medico sul posto, quindi verricellata a bordo dell’elisoccorso e trasportata a Udine per le cure del caso.