L’uomo ha aggredito un carabiniere tentando di fuggire.

È stato arrestato il presunto responsabile di alcuni tentativi di furto in abitazione avvenuti nella notte tra l’1 e il 2 ottobre a Gradisca d’Isonzo. L’uomo, un cittadino straniero ospite del Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo (C.A.R.A.) della città, è stato fermato dai Carabinieri mentre tentava la fuga, dopo aver aggredito uno dei militari intervenuti, provocandogli lievi ferite.

Tutto è accaduto nella notte tra l’1 e il 2 ottobre 2025, intorno alle ore 3, quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Gradisca d’Isonzo, unitamente ai colleghi della Stazione di Villesse, sono intervenuti in Borgo Santa Maria Maddalena a seguito di una segnalazione di due soggetti sospetti intenti a forzare alcune abitazioni.

L’intervento ha portato all’identificazione e al fermo di un cittadino straniero residente presso il Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo (C.A.R.A.) di Gradisca d’Isonzo, il quale si era allontanato dal centro senza autorizzazione. Durante le operazioni di identificazione, il soggetto ha tentato la fuga aggredendo un carabiniere, provocandogli lievi lesioni.

L’Autorità Giudiziaria immediatamente informata ha disposto l’associazione presso il carcere di Gorizia. L’uomo, il cui arresto è stato convalidato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie aggravate nonché per il reato di furto consumato e tentato, è stato successivamente sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare l’eventuale complice segnalato nelle prime chiamate di emergenza.