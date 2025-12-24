Ruba attrezzi dall’azienda e li rivende online: denunciato ex dipendente

58enne denunciato per il furto nell’azienda di cui era stato dipendente.

I Carabinieri della Stazione di Latisana hanno denunciato all’Autorità giudiziaria un uomo di 58 anni, residente nella Bassa Friulana, ritenuto responsabile del furto di numerosi utensili e attrezzature per l’edilizia ai danni di una ditta del territorio.

La vicenda è emersa nel mese di novembre scorso, quando i responsabili dell’azienda, durante un controllo di magazzino, hanno riscontrato la mancanza di diverso materiale e hanno presentato denuncia ai Carabinieri. Le immediate indagini hanno portato i militari a concentrare l’attenzione su un ex dipendente della società, già uscito dall’organico da alcuni anni. I sospetti hanno trovato conferma nel corso degli accertamenti successivi, che hanno evidenziato come l’uomo avesse messo in vendita su piattaforme online attrezzature del tutto simili a quelle sottratte.

La perquisizione domiciliare, disposta dall’Autorità giudiziaria di Udine, ha permesso di rinvenire presso l’abitazione dell’indagato la refurtiva, per un valore complessivo stimato in circa 5 mila euro. Il materiale è stato restituito ai legittimi proprietari. Il 58enne, nei cui confronti vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, era già noto alle forze dell’ordine per un episodio analogo avvenuto nel marzo scorso, quando aveva messo in vendita online una bicicletta rubata a Latisana, poi recuperata e restituita al proprietario dopo una perquisizione.