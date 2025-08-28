Doppio furto nelle aziende di Pavia di Udine: bottino da 100mila euro

I due furti nella zona industriale di Pavia di Udine.

Un fine settimana all’insegna dei furti nella zona industriale San Mauro di Pavia di Udine, dove ignoti hanno colpito duramente due aziende, provocando danni e ammanchi per un valore complessivo di circa 100 mila euro. I fatti si sarebbero verificati in un arco temporale compreso tra sabato 23 e lunedì 25 agosto, approfittando della chiusura estiva e della zona pressoché deserta.

Nel mirino dei ladri sono finite la Generalutensili srl, azienda specializzata nella produzione e progettazione di utensili in acciaio, e la Universal srl, operativa nel settore della meccanica. Non si esclude che a colpire sia stata la stessa banda.

Il primo furto.

Alla Generalutensili, i ladri hanno provato diversi modi per accedere nell’azienda: hanno sfondato il cartongesso del tetto, e hanno completamente rimosso una finestra dalla cornice. Una volta riusciti a penetrare all’interno, hanno forzato un portone e, passando dagli uffici, hanno spaccato diverse porte fino a trovare il materiale desiderato. Il bottino comprende cilindri e barrette in metallo duro e acciaio HSS, oltre a prodotti finiti di varie misure. Il valore stimato si aggira attorno agli 80 mila euro, fortunatamente coperti da assicurazione.

Il secondo colpo.

Poco distante, alla Universal srl, il copione si è ripetuto. I ladri hanno asportato attrezzatura e utensileria varia, utilizzando un furgone Mercedes dell’azienda stessa per trasportare la refurtiva. Il mezzo, inizialmente dato per rubato, è stato ritrovato abbandonato nelle campagne limitrofe dai carabinieri di Pavia di Udine. In questo caso, il danno si aggira sui 17 mila euro.

Le indagini sono ora in corso, condotte dai carabinieri della locale stazione, che stanno esaminando eventuali filmati di videosorveglianza presenti nell’area industriale per risalire ai responsabili. Le modalità d’azione suggeriscono un gruppo ben preparato e con un’ottima conoscenza del territorio e degli obiettivi.

Colpo anche in un’abitazione privata

Nello stesso arco temporale, un terzo furto è stato denunciato da un 79enne nel centro abitato di Pavia di Udine. Secondo quanto riferito ai carabinieri, l’uomo avrebbe dimenticato la porta d’ingresso aperta nella mattinata di lunedì 25 agosto. I ladri ne hanno approfittato, che sono entrati e hanno trafugato diversi monili in oro, il cui valore è ancora in fase di valutazione.