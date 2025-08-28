Piccolipalchi in Carnia: due spettacoli tra porte magiche e isole da esplorare

Dopo il tutto esaurito con La dinamica del controventoa Forni di Sopra, prosegue ad Amaro e Paluzza l’edizione estiva in Carnia di Piccolipalchi, la rassegna dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia dedicata alle famiglie. Gli appuntamenti rivolti a bambini e bambine sono realizzati in collaborazione con i Comuni del territorio e la Comunità di montagna della Carnia e grazie al sostegno di Ministero della Cultura, Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli.

Ad Amaro arriva Doors.

Venerdì 29 agosto la rassegna fa tappa ad Amaro con Doors, spettacolo in programma alle 18 in piazzetta Schonau e dedicato ai bambini dai 5 anni. Due clown, due porte e alcuni grandi interrogativi: cosa c’è dietro una porta? E come si porta, una porta? Tra chiavi disperse, maniglie magiche e giochi assurdi, l’abilità e la pazienza di Luca Macca e Simone Vaccari saranno messe a dura prova. Lo spettacolo, dal ritmo incalzante e dall’umorismo sottile, ha vinto il premio Mirabilia Awards 2023. In caso di maltempo si svolgerà nella Biblioteca comunale (Via Roma 82).

Arcipelago a Paluzza.

Martedì 2 settembre nel parco della ex Chiesa di San Nicolò di Paluzza sarà allestito Arcipelago, installazione teatrale interattiva firmata da Teatro Telaio.



Il progetto ha ricevuto il Premio Eolo Award nel 2023 ed è dedicato ai bambini dai 7 anni in su. Sono previste due repliche, alle 19 e alle 20.30, per un massimo di 20 partecipanti a replica, in caso di maltempo l’appuntamento si terrà all’interno dell’ex Chiesa di San Nicolò. Arcipelago è un’installazione teatrale agìta e resa viva dai bambini. La performer Mariasole Dell’Aversana li accoglierà fornendo loro alcune indicazioni e suggestioni. I bambini partiranno poi per esplorare l’arcipelago e le sue diverse isole: piccole unità sparse sul pavimento/mare che accolgono un solo navigante per volta. Alcune installazioni prevedono contatto, manipolazione, interazione tattile e multisensoriale, altre si limitano alla sola contemplazione. Immersi in un contesto simbolico e metaforico, i bambini potranno intraprendere un viaggio di rielaborazione di emozioni ed esperienze di vita, personali e collettive.

Le informazioni.

Biglietti: 5 euro. Doors: prevendita in loco a partire da 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Arcipelago: prenotazione obbligatoria (posti limitati).



Per ulteriori approfondimenti sugli spettacoli visitare il sito www.ertfvg.it. Informazioni contattando la biglietteria ERT dal lunedì al venerdì con orario 9.00/12.00 allo 0432 224246 o biglietteria@ertfvg.it.