Sfondano la porta con una mazza e portano via la cassaforte: furto al negozio di Codroipo

Il furto a Codroipo.

Furto nella notte tra il 18 e il 19 novembre al negozio 1+1 Superstore di Codroipo: i ladri hanno usato una mazza per sfondare la porta d’ingresso del supermercato. Una volta dentro, hanno portato via una piccola cassaforte con denaro contante. Sul posto i carabinieri di Campoformido. Ancora da quantificare danni e bottino.

Nel corso della stessa notte, ignoti hanno messo a segno un colpo anche a Cargnacco di Pozzuolo del Friuli: hanno forzato la porta del bar Happy e rubato il contante dalla cassa e un cambiamonete. Qui sono intervenuti i carabinieri di Rivignano. Anche in questo caso, il valore è ancora da quantificare.