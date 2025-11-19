“C’è una contaminazione, stacchi le prese”: finto tecnico deruba un’anziana

Truffa del finto tecnico a Pradamano.

Una donna di 84 anni è stata vittima della truffa del finto tecnico, ieri a Pradamano, nel primo pomeriggio. La signora si è rivolta ai Carabinieri di Pavia di Udine per denunciare l’episodio. Secondo quanto ricostruito, attorno alle 12 un uomo si è presentato alla porta dell’abitazione fingendosi tecnico incaricato di verificare una possibile contaminazione dell’acqua dovuta a una fuoriuscita di gas.

Convinta dalla spiegazione, la donna lo ha fatto entrare. Il truffatore ha quindi chiesto alla signora di staccare tutte le prese elettriche, sostenendo che in questo modo si sarebbe evitato il rischio di incendi. Approfittando della distrazione dell’anziana, si è appropriato di un portagioie contenente un orologio, prima di allontanarsi rapidamente.

Il valore della refurtiva è ancora da quantificare. I Carabinieri hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini per identificare l’autore del reato. Le autorità ricordano di prestare sempre attenzione a sconosciuti che si presentano come tecnici o incaricati di servizi, evitando di farli entrare in casa senza verifiche.