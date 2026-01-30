Denunciati dai carabinieri di Feletto Umberto: c’è anche un 87enne.

I Carabinieri della Stazione di Feletto Umberto hanno denunciato in stato di libertà nove persone, residenti nel comune di Tavagnacco, per il reato di furto di energia elettrica in concorso.

L’indagine è scattata a seguito della segnalazione di un gestore di energia elettrica, che aveva rilevato anomalie nei consumi. Gli accertamenti condotti dai militari hanno permesso di appurare che gli indagati, di età compresa tra i 20 e gli 87 anni, avrebbero manomesso il contatore installato nella propria abitazione, riuscendo così a prelevare abusivamente energia elettrica.

Secondo quanto ricostruito, l’attività illecita sarebbe proseguita per circa cinque anni, causando un danno economico stimato in circa 2.500 euro. Sul posto è intervenuto anche il personale dell’ente gestore, che ha provveduto al distacco definitivo del contatore e alla messa in sicurezza dell’impianto elettrico. Le indagini hanno quindi portato alla denuncia dei nove soggetti all’Autorità giudiziaria competente.