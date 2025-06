Il furto nel magazzino Unieuro del Città Fiera.

Un colpo da manuale, fulmineo e ben orchestrato, quello messo a segno nel primo pomeriggio di sabato 21 giugno ai danni del punto vendita Unieuro all’interno del centro commerciale Città Fiera. Due ladri sono riusciti a intrufolarsi nel magazzino del negozio forzando una porta secondaria e, in appena sei minuti, hanno trafugato oltre cento dispositivi elettronici di alto valore.

Il blitz è avvenuto in un arco di tempo incredibilmente ristretto: dalle 14.58 alle 15.04. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sapevano esattamente dove colpire. Una volta entrati, si sono diretti con precisione verso gli scaffali dove erano custoditi tablet e computer portatili, evitando altri prodotti e agendo con sorprendente rapidità. In pochi minuti hanno riempito alcuni contenitori con la refurtiva, stimata in un valore complessivo di circa 30mila euro, e sono fuggiti dalla zona carico-scarico, riuscendo a dileguarsi senza lasciare tracce immediate.

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione di Martignacco, allertati dal personale del punto vendita. I militari hanno acquisito le immagini di videosorveglianza sia interne che esterne al negozio, considerate fondamentali per ricostruire la dinamica del furto e risalire all’identità dei responsabili.