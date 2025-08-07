Rientra e trova la casa svaligiata, furto da 8mila euro a Latisana

Il furto a Latisana: spariti gioielli un oeologio e occhiali.

Rientro amaro per un 55enne di Latisana che si è ritrovato la casa svaligiata. L’uomo aveva trascorso qualche giorno fuori e i ladri hanno approfittato della sua assenza. Secondo quanto ricostruito, il furto sarebbe avvenuto tra 30 luglio e il 3 agosto.

Al rientro, l’uomo ha scoperto che erano stati rubati diversi oggetti di valore: monili in oro, un orologio Hamilton di pregio e occhiali da sole firmati. Il bottino complessivo è stato stimato in circa 8 mila euro. A rendere ancora più inquietante l’episodio è il fatto che i malviventi non avrebbero lasciato segni evidenti di effrazione, segno che il colpo potrebbe essere stato messo a segno da professionisti.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Latisana, affiancati dal Nucleo operativo radiomobile, che stanno svolgendo accertamenti per cercare eventuali testimoni e immagini di videosorveglianza utili a ricostruire la dinamica del furto e risalire ai responsabili.