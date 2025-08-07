Il camion, che trasportava un escavatore si è incastrato nel sottopassaggio.

Mattinata movimentata a Codroipo, dove intorno alle 10 un camion che trasportava un escavatore è rimasto incastrato nel sottopassaggio ferroviario di via Pordenone, nel tratto che conduce verso il centro abitato.

L’escavatore trasportato sul mezzo, ha urtato la volta del tunnel, rimanendo bloccato e provocando una perdita di olio idraulico sull’asfalto. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli, ma ha causato temporanei disagi alla viabilità locale, con il traffico deviato per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco,per la bonifica dell’area e la rimozione del mezzo, oltre a verificare eventuali danni strutturali al sottopasso. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno regolato la viabilità e avviato accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incidente.