Mascari conquista Campoformido: aperta la seconda sede di “Pizza d’Autore”

A Campoformido apre Pizza d’Autore.

L’arte di Pizza d’Autore di Giovanni Mascari conquista Campoformido con l’apertura di una seconda sede in via Basaldella 98. Un brand che “parla solo di pizza sotto tutte le sue forme, dalla classica alla gourmet, fino a quella che amo tantissimo e che sta riscuotendo grande successo: la Fusion Sushipizza, marchio da me registrato”, come racconta lo stesso Mascari.



Aperta a fine aprile, dopo il primo locale di Aquileia in via Beligna 103, la nuova location conferma la filosofia del brand: un equilibrio tra tradizione e innovazione, con una forte attenzione al territorio. “Partiamo dalle farine, dai prosciutti, dalle latterie: collaboriamo con aziende locali che ci supportano in questo percorso. Puntiamo sulla qualità e sulla valorizzazione dei prodotti locali, utilizzando materie prime attuali come le verdure di stagione, ciò che la terra ci offre”.

Il progetto in Friuli e i riconoscimenti.

Arrivato in Friuli nel 2019 dopo un’esperienza lavorativa in Svizzera, Mascari racconta: “Durante il periodo del Covid mi sono spostato a Gradisca, poi, concluso quell’anno, mi sono trasferito in centro a Udine. Da lì è nata l’idea di avere un locale e un brand tutto nostro, insieme alla mia compagna Stefania”.



Oggi può vantare importanti riconoscimenti, tra cui il titolo di Pizzaiolo Stellato a 3 Stelle e Best Award 2021 “Peperoncino Rosso” e il riconoscimento di Pizzaiolo Stellato a livello mondiale conferito dall’Albo Pizzaioli. Pizza d’Autore ha inoltre ottenuto premi da Identità Golose, lo Spicchio del Gambero Rosso, il marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia e un attestato di stima da parte del Comune di Aquileia. Inoltre, grazie a forno e una cucina dedicati, accreditati AIC – Alimentazione Fuori Casa, l’offerta completa è aperta anche ad esigenze gluten free.

La nuova location.

La nuova location può ospitare fino a 300 persone all’interno, che diventano 400 con gli spazi esterni. Ad accogliere i clienti, la compagna Stefania, figura centrale nell’ospitalità e autrice del celebre tiramisù.



Tra le novità, anche il tavolo conviviale da 8 o 10 persone: “Ci piace l’idea di far incontrare clienti che non si conoscono e farli interagire durante la serata. Per fare questa esperienza è sufficiente chiamare e prenotare un posto, così da vivere un momento originale all’insegna della convivialità”.



Mascari dedica anche un pensiero ai giovani: “Oggi abbiamo una realtà bellissima. Tanti ragazzi, anche dai 16 anni, ci scrivono per collaborare con noi. Si dice che i giovani non abbiano voglia di lavorare, ma io credo che servano gli imprenditori giusti per trasmettere il valore della passione per il proprio mestiere. Sono stato invitato dal professor Paolo Settimi nell’Istituto Superiore ‘Galilei-Cossar’ di Gorizia per raccontare la mia esperienza e motivare i ragazzi ad avvicinarsi al mondo del lavoro. Spero di aver trasmesso il messaggio che esistono imprenditori seri che creano opportunità lavorative concrete per i propri dipendenti”.



E il progetto continua a crescere: Pizza d’Autore non si ferma qui. “È già in programma l’apertura di un terzo locale nei prossimi mesi”, anticipa Mascari. “Vogliamo coprire un territorio molto vasto, creando opportunità di lavoro e rispondendo a una crescente richiesta. Non accogliamo solo ragazzi giovani, ma anche persone con disabilità, e tutti coloro che vogliono lavorare con esigenze diverse, anche con orari ridotti”.