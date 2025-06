La donna ha sfilato il Rolex all’anziano a terra e poi è fuggita.

Spinto, scaraventato a terra e derubato del Rolex: è successo nel pomeriggio del 18 giugno in pieno centro a Udine. La vittima è un uomo di 83 anni, aggredito e rapinato in in via Zoletti, a pochi passi dal cuore della città.

Secondo quanto ricostruito, l’anziano stava camminando tranquillamente lungo la strada quando è stato avvicinato da una donna, che con una mossa repentina lo ha strattonato alle spalle facendolo cadere rovinosamente a terra. Nella concitazione, la donna – descritta come di origine straniera – è riuscita a sfilargli dal polso un costoso orologio Rolex.

Dopo aver afferrato il bottino, la rapinatrice si è dileguata rapidamente salendo a bordo di un’auto condotta da un complice, che l’attendeva poco distante, presumibilmente nei pressi di viale Ungheria. L’uomo, rimasto ferito nella caduta, è stato successivamente visitato al pronto soccorso per le cure del caso.

Sull’episodio stanno ora indagando le forze dell’ordine, che stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e raccogliendo eventuali testimonianze sull’identità della donna e sul numero di targa dell’auto del complice.