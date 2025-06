Scende dai tir in galleria per un guasto, camionista muore investito da un’auto

Un tragico incidente ha spezzato la vita di un camionista di 32 anni, di nazionalità turca, nella notte tra mercoledì e giovedì lungo il Raccordo autostradale triestino, all’interno della galleria Carso.

Era da poco passata la mezzanotte quando, secondo una prima ricostruzione, l’uomo era sceso dal suo Tir in panne per posizionare il triangolo di emergenza, come previsto in questi casi. In attesa dell’arrivo dei soccorsi dell’Anas, è stato investito in pieno da una Fiat Panda.

L’impatto, avvenuto in carreggiata nord, poco prima dello svincolo per Prosecco, è stato violentissimo. Quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto con l’automedica, il camionista si trovava già in arresto cardiaco. I tentativi di rianimazione sono proseguiti per oltre venti minuti, ma alle 00:30 i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento, e i Vigili del Fuoco, chiamati a mettere in sicurezza l’area.