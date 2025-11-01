Spaccata a Tarcento, sfondano la vetrina e rubano 11 bici da corsa

Il valore delle bici rubate si aggira sui 50mila euro.

Spaccata notturna e bottino da 50mila euro nella notte tra venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre al negozio Percosbike di viale Europa Unita, nella frazione di Collalto di Tarcento. I ladri, hanno sfondato la vetrina del punto vendita utilizzando un furgone cassonato come ariete, riuscendo poi a penetrare all’interno e a rubare 11 biciclette da corsa di alto valore.

Secondo una prima stima, il valore complessivo del colpo supera i 50 mila euro. Prima di darsi alla fuga, i malviventi hanno anche forzato la cassa del negozio, portando via circa 1.500 euro in contanti.

L’allarme è scattato immediatamente, ma al momento del sopralluogo delle forze dell’ordine i responsabili si erano già dileguati, a bordo dello stesso furgone usato per sfondare la vetrina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cividale del Friuli, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei ladri. Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nella speranza di ottenere elementi utili per individuare il mezzo utilizzato o eventuali complici.

Le biciclette sottratte erano regolarmente assicurate, ma il danno per i titolari resta significativo, sia per l’entità economica del furto sia per le conseguenze materiali riportate dal negozio, con la vetrina completamente distrutta.