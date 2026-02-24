Con la spesa nello zaino, tenta di uscire senza pagare: denunciato

Denunciato per il furto al supermercato.

Non è passato inosservato il movimento sospetto di un uomo tra le corsie di un supermercato dell’hinterland udinese. Nel pomeriggio di ieri, 23 febbraio, un trentenne senza fissa dimora è stato fermato e denunciato dai Carabinieri dopo aver tentato di superare le casse senza saldare il conto.

L’uomo, dopo aver prelevato diversi prodotti dagli scaffali, li aveva occultati con cura all’interno del proprio zaino. Il piano è però fallito non appena ha varcato le barriere antitaccheggio. Sul posto sono intervenuti i militari delle Stazioni di Pavia di Udine e di Remanzacco.

La merce è stata immediatamente riconsegnata ai responsabili del punto vendita. Per il trentenne, risultato essere un cittadino extracomunitario senza una dimora stabile, è scattata la denuncia in stato di libertà per furto aggravato.