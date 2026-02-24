Pentathlon, alla prima uscita batte il record regionale: l’esordio d’argento di Hosnar

Battuto il record regionale nel pentathlon: durava da 9 anni.

Esordio con record per Vanessa Hosnar nelle prove multiple indoor: l’atleta della Libertas Tolmezzo, impegnata nel pentathlon ai Campionati Italiani di categoria, ha conquistato la medaglia d’argento siglando il nuovo primato regionale allieve. Un risultato di rilievo ottenuto alla prima gara ufficiale nella nuova fascia d’età, che le ha permesso di salire sul secondo gradino del podio nazionale.

Il nuovo primato regionale

L’atleta friulana ha totalizzato 3.443 punti, migliorando di 81 lunghezze il precedente record regionale di Nicole Del Bianco, che resisteva dal 2015. Nella classifica generale, Hosnar si è piazzata alle spalle di Sofia Zanon, confermando il confronto sportivo già emerso lo scorso anno tra le cadette. La trasferta è stata seguita dallo staff tecnico composto da Massimo Di Giorgio e Renata Toffolo, con il supporto della dirigente Angela Longo.

L’andamento della gara

Il percorso è iniziato con il primato personale nei 60 metri ostacoli (9″06), seguito da un 1,50 nel salto in alto, a un solo centimetro dal proprio limite. Dopo una prova meno brillante nel getto del peso (9,93 metri), che l’aveva vista scivolare momentaneamente al settimo posto, Hosnar ha iniziato la rimonta nel salto in lungo: con la misura di 5,32 metri ha migliorato il proprio personale di 24 centimetri.

La gara si è conclusa con un ulteriore progresso cronometrico negli 800 metri, chiusi in 2’25″36. La prestazione complessiva delinea un avvio di stagione positivo per l’atleta della Libertas Tolmezzo, che prosegue ora il lavoro di preparazione in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.