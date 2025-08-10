Armati di flex rubano la cassaforte: furto da 15mila euro a Tarcento

Il furto in una’abitazione di Tarcento.

E’ di 15mila euro il bottino del furto messo a segno sabato 9 agosto 2025 in un’abitazione di via Riviera di Ponente, a Tarcento. Ignoti si sono introdotti all’interno dell’abitazione di una donna di 55 anni, approfittando della sua assenza. Il colpo è stato messo a segno in un arco di tempo compreso tra le 19.30 e le 22.30.

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sono riusciti a entrare forzando una finestra del bagno. Una volta dentro, hanno puntato dritto alla cassaforte a muro presente in casa. Con una Flex sono riusciti poi a rubare la cassaforte.

La padrona di casa, al rientro, ha scoperto l’effrazione e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. All’interno della cassaforte erano custoditi un bracciale in oro e altri oggetti preziosi per un valore stimato intorno ai 15mila euro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Faedis, supportati dal Nucleo Radiomobile di Cividale del Friuli. Le indagini sono ora affidate ai carabinieri di Tarcento, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando la presenza di eventuali immagini di videosorveglianza nella zona per risalire ai responsabili.