Shopping natalizio ‘a sbafo’: carabinieri in borghese arrestano il ladro di tablet

Furto di tablet a Trieste: arrestato il ladro.

Pensava di approfittare della calca dello shopping natalizio per svuotare gli scaffali di un negozio di elettronica, ma gli è andata decisamente male: un cittadino georgiano di 31 anni è finito in manette con l’accusa di furto aggravato dopo un colpo messo a segno in un centro commerciale di Trieste.

L’arresto è avvenuto nel pomeriggio del 19 dicembre scorso. Proprio per contrastare l’aumento dei furti tipico del periodo festivo, i Carabinieri della Stazione di via Hermet erano impegnati in uno specifico servizio di controllo in abiti civili. Confusi tra la folla, i militari sono stati allertati dal titolare dell’esercizio, insospettito dai movimenti dell’uomo tra gli scaffali.

Lo zaino pieno e l’arresto

L’intervento è stato fulmineo. I militari hanno raggiunto e bloccato l’uomo a pochi metri dall’uscita del negozio. Una volta aperto lo zaino, è emerso il bottino: tre tablet nuovi, con i dispositivi antitaccheggio ancora inseriti, per un valore complessivo di quasi 1.300 euro. La merce, rimasta integra, è stata immediatamente restituita al direttore del punto vendita. Al termine delle formalità di rito, il trentunenne è stato arrestato e trasferito al carcere del Coroneo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Vigilanza rafforzata per le feste

L’operazione rientra nel piano di sicurezza potenziato messo in campo dai Carabinieri e dalle altre Forze di Polizia durante tutto il periodo delle festività. Una presenza costante, assicurata sia in divisa che in borghese, mirata a garantire il controllo del territorio nelle aree e negli orari più a rischio, proteggendo cittadini ed esercenti dal fisiologico aumento dei reati predatori legato al flusso natalizio.