Furto a Udine: ladri svaligiano la cassaforte e fuggono con 8 mila euro

Il furto ieri in un’abitazione di Udine.

Furto nel tardo pomeriggio di ieri a Udine: i ladri si sono introdotti nell’abitazione di un medico di base, in via Sacile, approfittando di una porta secondaria lasciata accidentalmente aperta. Un’occasione che i ladri non si sono lasciati sfuggire.

L’episodio si è consumato in un arco di tempo ristretto, tra le 17.30 e le 18. Una volta all’interno dell’abitazione, i malviventi hanno messo tutto a soqquadro fino a individuare una cassaforte a muro. Utilizzando una flex, sono riusciti a forzarla e ad aprirla, impossessandosi del contenuto: 8 mila euro in contanti.

Terminato il colpo, i ladri si sono dileguati rapidamente, senza lasciare tracce evidenti dietro di sé. A fare l’amara scoperta è stato il proprietario di casa, un medico 67enne, che al suo rientro ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine, che hanno avviato le indagini. Si cerca di ricostruire la dinamica del furto e di risalire agli autori, anche con l’eventuale supporto di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.