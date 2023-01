Il furto a Udine.

Furto nella primissima mattinata di oggi, 20 gennaio, a Udine. Intorno alle 6 i ladri, forzando una finestra, sono riusciti ad introdursi in uno studio di fisioterapia in via Tullio.

L’allarme dello studio ha avvisato sul cellulare il proprietario il proprietario che, assieme ad un’altra persona si è recato sul posto. Al loro arrivo hanno trovato le stanze messe a soqquadro e si sono accorti che la finestra era stata forzata. I ladri invece erano già riusciti a fuggire portando via circa 1.400 euro in contanti, che erano custoditi in una scrivania dello studio.

Sull’episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Udine.