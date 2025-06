Finti sms dal CUP, l’Azienda sanitaria lancia l’allarme truffa

Ennesima truffa via sms.

Sta circolando in questi giorni in Friuli Venezia Giulia un messaggio truffaldino via SMS che sta allarmando molti cittadini. Il contenuto è semplice ma ingannevole: “La preghiamo di contattare con urgenza i nostri Uffici CUP al seguente numero 899 021 267 per importanti comunicazioni che la riguardano”.

A segnalare il raggiro è stata la stessa Azienda sanitaria Friuli Centrale, che in una nota ha chiarito: quel messaggio non proviene da alcuna struttura del Servizio sanitario regionale del FVG. Si tratta dunque di un tentativo di phishing, ovvero una truffa che punta a ingannare l’utente per fargli compiere un’azione (in questo caso, chiamare un numero a pagamento) sfruttando la credibilità di un ente pubblico.

In questi casi, è meglio non rispondere, non chiamare e non fornire dati personali, ricordando che eventuali comunicazioni ufficiali avvengono attraverso canali istituzionali e numeri verificabili. In caso di dubbi, è sempre possibile contattare direttamente gli sportelli ufficiali del CUP o consultare i siti web delle aziende sanitarie locali.