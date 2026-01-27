Addio a Rodolfo Flebus, imprenditore e patron del volley: fatale un malore in trasferta

Rodolfo Flebus ha avuto un malore mentre era in trasferta.

Si è spento lunedì all’età di 72 anni Rodolfo Flebus, imprenditore friulano e figura di riferimento per il mondo economico, sportivo e sociale del territorio. Flebus è stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava in Puglia al seguito della BluTeam, la squadra di pallavolo che milita in serie B2 di cui era presidente. Lascia la moglie Lidia e la figlia Francesca.

La carriera imprenditoriale.

Nato nel 1953 a Ontagnano di Gonars, nei primi anni Ottanta si trasferì a Chiasottis dopo il matrimonio. Nel 1982, insieme ad altri autisti, diede vita alla cooperativa Cofam, specializzata nel trasporto per le aziende del distretto del manzanese.

Quattro anni più tardi fondò Ecosistem srl, società pionieristica nel settore ambientale, avviando un innovativo progetto di raccolta differenziata di carta, plastica e alluminio in 30 comuni della Bassa friulana. Da questa esperienza nacque l’attuale Ergoplast di Pradamano, azienda nel trattamento dei rifiuti industriali, della quale Flebus fu socio.

Nel 1990, attraverso le sue società, acquisì la maggioranza della Cesped, impresa di trasporti che crebbe rapidamente grazie a circa venti acquisizioni, anche all’estero, in Paesi come Polonia, Romania, Austria, Bulgaria e Regno Unito.

Una vita tra sport e filantropia.

Oltre all’attività imprenditoriale, Flebus mantenne un costante impegno sociale e sportivo. Accanto alla presidenza della BluTeam, sostenne per anni iniziative solidali, effettuando donazioni annuali al Comune di Pavia di Udine per progetti sociali. Di recente aveva avviato anche un progetto rivolto al “dopo di noi”, con l’acquisizione di un terreno vicino all’ospedale di Udine per la realizzazione di una casa comunità per giovani con disabilità, iniziativa interamente finanziata da lui.

“Uomo di valori e di principi, ha dedicato la sua vita ai giovani e allo sport puro. Il presidente Michelli, unitamente all’intero Comitato Regionale, esprime la propria vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità del Blu Team. In occasione degli incontri ufficiali della settimana sarà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi regionali” è il messaggio di cordoglio della Fipav Fvg. Dolore e cordoglio sono stati espressi anche dalla BluTeam.