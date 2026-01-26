Tragedia sulla provinciale, investito e sbalzato nel canale: morto un 59enne

26 Gennaio 2026

di Paola Tissile

Tragico incidente a Precenicco: morto un 59enne.

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, 26 gennaio, a Precenicco, attorno alle 18.39: lungo la SP56, via Canedo, all’altezza del civico 18, un pedone è stato investito da un’autovettura. A seguito dell’impatto, la persona è stata sbalzata in un canale pieno d’acqua situato a lato della carreggiata.

I vigili del fuoco, intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente, hanno operato in collaborazione con il personale del SORES per tentare di rianimare l’uomo, un 59enne del posto. Purtroppo ogni tentativo è risultato vano.

++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE