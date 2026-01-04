Giovane falco resta intrappolato sul tetto: soccorso dai vigili del fuoco

Il falco è stato poi affidato al Corpo Forestale.

Intervento insolito ma delicato nella mattinata di oggi a Monfalcone, dove un giovane esemplare di falco è rimasto bloccato sul tetto di un’abitazione, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori.

Su richiesta del Corpo Forestale Regionale, sono entrati in azione i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia. La squadra del distaccamento di Monfalcone, con il supporto dell’autoscala giunta dalla sede centrale del capoluogo isontino, ha raggiunto il tetto dell’edificio dove il rapace si trovava in difficoltà.

I soccorritori hanno catturato il falco in totale sicurezza e adottando tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo lo stress dell’animale. L’intervento si è svolto in piena sinergia con il personale del Corpo Forestale Regionale, presente sul posto per garantire il corretto trattamento del rapace. Una volta concluso il recupero, l’esemplare è stato affidato al Corpo Forestale, che provvederà alle opportune verifiche e, se le condizioni lo consentiranno, alla sua successiva reintroduzione in libertà.