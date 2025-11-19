Si è spenta a 40 anni Valentina Mitri: era mamma di due figlie e lavorava in ospedale

Valentina Mitri lavorava in ospedale a Pordenone.

Si è spenta a 40 anni Valentina Mitri, tecnico sanitario di laboratorio biomedico all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Aveva scoperto la malattia meno di due anni fa, nel gennaio 2024, e da allora aveva affrontato il suo percorso con una forza che chi l’ha conosciuta descrive come calma, luminosa, capace di tenere insieme dignità e tenerezza anche nei momenti più difficili.

Nata a San Vito al Tagliamento il 20 settembre 1985 e cresciuta in una famiglia molto conosciuta in paese, Valentina aveva seguito con determinazione la strada che l’aveva portata alla professione che amava. Dopo il diploma al liceo scientifico, si era laureata in Tecniche di laboratorio biomedico all’Università di Trieste. Un passaggio al volontariato al Cro di Aviano, poi l’assunzione all’ospedale di Pordenone, nel reparto di Anatomia patologica.

Quando il carcinoma è arrivato, Valentina non ha arretrato. Ha continuato a vivere come aveva sempre fatto: con ironia, con amore, con la naturale allegria che la caratterizzava. A piangerla e ricordarla con amore restano il marito Marco, le figlie Anna ed Emma, la mamma Emanuela, il papà Daniele e il fratello Andrea. Il funerale sarà celebrato venerdì 21 novembre alle 15 nel Santuario di Madonna di Rosa. Nella stessa chiesa, giovedì 20 alle 19.10, sarà recitato il rosario.

