Grimacco, 75enne trovato senza vita nella propria abitazione

Il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali.

Il corpo senza vita di una persona di 75 anni è stato trovato nel primo pomeriggio di oggi dai vigili del fuoco a Grimacco. E’ successo intorno alle 14 e 30 quando i vigili del fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli è intervenuto nella località di Podlach.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno effettuato l’accesso all’abitazione segnalata, rinvenendo il corpo privo di vita di R. G. Dalle prime informazioni raccolte, la causa del decesso sembrerebbe essere riconducibile a cause naturali, anche se saranno necessari ulteriori accertamenti per confermare questa ipotesi. Sul posto sono giunti anche i sanitari e le forze dell’ordine, che hanno preso in carico la situazione per i rilievi di rito e per ricostruire le circostanze del decesso.